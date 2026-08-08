Eclissi solare, occhio ai pericoli

In Ticino: dove vederla - e quali aree evitare

Come detto, l'eclissi sarà visibile anche in Svizzera. Per farsi un'idea di quali saranno le zone migliori per assistere al fenomeno celeste (in sicurezza) si può fare riferimento alla mappa elaborata dal divulgatore scientifico italiano Alessio Zanol, che potete trovare al seguente link. È semplice: Zanol ha elaborato sia la direzione nella quale porsi per osservare l'eclissi, sia gli orari di massima e minima copertura. Il tutto con un margine di errore di appena qualche minuto. Le zone evidenziate in nero sono quelle da evitare per vari motivi, principalmente perché il sole tramonta dietro i rilievi montuosi prima o durante la fase di eclissi. Il consiglio? Cercare un versante esposto a ovest-nord-ovest o un punto con una buona altitudine, dal quale si sovrastano le vette circostanti.

Qualche esempio: il Basso Mendrisiosso sembra essere un'area particolarmente favorevole, con un orario esteso (circa 53 minuti) e una percentuale che supera il 90%. La massima copertura dovrebbe essere intorno alle 20.20. A Mendrisio si scende intorno al 55%, ma basta salire a Salorino per trovare condizioni più che favorevoli. Il centro di Lugano non sarà invece il luogo ideale dove assistere a una copertura ottimale: la previsione è di un oscuramento di circa il 50%, con picco alle 19.59. A meno che non si salga sul monte Brè e si guardi, come detto, verso ovest-nord-ovest. L'eclissi sarà "impallata" dai monti a Bellinzona, mentre a Locarno le condizioni non saranno ottimali.