MEDIO ORIENTE
Siglato il patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan
La firma oggi a Gedda
dpa
Fonte Ats Ans
Siglato il patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan
La firma oggi a Gedda
GEDDA - Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Gedda dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e il premier pachistano, Shabbaz Sharif. Lo riporta la tv di Stato turca Trt.
L'intesa "intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre Stati sarà considerato come un attacco a tutti loro". Lo afferma il ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X. Un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della Nato.
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