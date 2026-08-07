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Conti in rosso per Porsche

I risultati sono stati zavorrati da una svalutazione multimiliardaria della sua partecipazione nel gruppo Volkswagen
Conti in rosso per Porsche
Imago
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Conti in rosso per Porsche
I risultati sono stati zavorrati da una svalutazione multimiliardaria della sua partecipazione nel gruppo Volkswagen

STOCCARDA - Porsche SE, holding con sede a Stoccarda che detiene partecipazioni nell'industria automobilistica, ha registrato una perdita di 2,2 miliardi di euro nel primo semestre del 2026. L'anno precedente era stato invece registrato un utile di 300 milioni.

Lo ha comunicato la società stessa, precisando che i risultati sono stati zavorrati da una svalutazione multimiliardaria della sua partecipazione nel gruppo Volkswagen, del quale detiene la quota di maggioranza.

Sia Volkswagen che Porsche, il secondo principale investimento dell'omonima holding tedesca, stanno affrontando gravi difficoltà a causa del cambiamento strutturale del mercato dell'auto.

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