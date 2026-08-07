Svalbard, come sono morte tutte quelle renne?

Durante i censimenti della popolazione sono stati scoperti in totale 13 animali morti in due valli dell'arcipelago - due maschi e undici femmine. La causa della loro morte è del tutto sconosciuta. «Già a luglio tre renne recentemente decedute sono state sottoposte ad autopsia da parte di veterinari», si legge nel comunicato.

«In quell'occasione sono stati prelevati numerosi campioni, tuttavia la causa della morte è ancora sconosciuta». La renna delle Svalbard è una sottospecie della renna che si trova esclusivamente nell'arcipelago norvegese.