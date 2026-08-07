Svalbard, come sono morte tutte quelle renne?
Sono finora 13 gli esemplari ritrovati senza vita nel corso dell'estate. Esperti e autorità si interrogano sulle cause. Finora senza risposte
LONGYEARBYEN - Misteriosa moria di renne alle Svalbard: 13 animali sono stati trovati morti durante quest'estate. Gli esperti sono di fronte a un enigma - finora non c'è alcuna spiegazione per questo insolitamente alto numero di decessi.
Il ritrovamento di più di una dozzina di renne morte pone degli interrogativi agli scienziati. «È estremamente insolito che animali femmine in età riproduttiva e maschi adulti muoiano in estate», ha riferito giovedì sera il massimo funzionario delle Svalbard. «Per questo chiediamo alla popolazione di segnalare i ritrovamenti di renne recentemente decedute».
Durante i censimenti della popolazione sono stati scoperti in totale 13 animali morti in due valli dell'arcipelago - due maschi e undici femmine. La causa della loro morte è del tutto sconosciuta. «Già a luglio tre renne recentemente decedute sono state sottoposte ad autopsia da parte di veterinari», si legge nel comunicato.
«In quell'occasione sono stati prelevati numerosi campioni, tuttavia la causa della morte è ancora sconosciuta». La renna delle Svalbard è una sottospecie della renna che si trova esclusivamente nell'arcipelago norvegese.