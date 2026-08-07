SPAGNA / MAROCCO
Tenta di entrare a Ceuta col parapendio: muore un giovane
Era decollato dall'area di Benzù
Imago
Fonte Ats Ans
Tenta di entrare a Ceuta col parapendio: muore un giovane
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Tenta di entrare a Ceuta col parapendio: muore un giovane
Era decollato dall'area di Benzù
Tenta di entrare a Ceuta col parapendio: muore un giovane
Era decollato dall'area di Benzù
MADRID - È stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane, morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civil citate da Efe.
Il giovane era decollato dall'area di Benzù, sulle colline sovrastanti la costa marocchina prospiciente la baia settentrionale di Ceuta, per entrare nell'exclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza di vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civil.
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