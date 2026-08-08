Embrione impiantato nell'utero sbagliato

A riportare la vicenda è oggi il quotidiano La Repubblica. Per questo motivo, due giorni fa la Regione Lombardia e il ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di Embriologia del Centro.

L'incidente - spiega una relazione del 27 luglio citata da La Repubblica - è della mattina del 23 luglio ed è stato scoperto dopo pochi minuti: "Al termine della procedura, il biologo testimone ha nuovamente consultato il programma operatorio e ha rilevato che la paziente (...) risultava essere la seconda paziente prevista nella lista giornaliera. L'errore è stato pertanto riconosciuto immediatamente dopo il completamento del transfer".