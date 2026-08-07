Ebola: 1'800 decessi, quasi 4'000 i casi

Per quanto riguarda invece le cure, rileva nel report dell'OMS, il tasso di occupazione dei centri di cura nel Nord Kivu ha raggiunto il 139%, provocando forte pressione sul personale sanitario e sulla capacità di cura. La delegazione internazionale ha fatto visita anche in Uganda, che, invece, il 28 luglio ha dichiarato concluso il focolaio dopo 20 casi confermati e due decessi.