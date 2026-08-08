Orsi a spasso nelle città giapponesi: cresce l’allarme

Il proprietario ha segnalato l'accaduto alla cooperativa agricola e al comune; sul posto la polizia ha rinvenuto impronte e feci riconducibili all'animale.

Nella regione nord-orientale del Tohoku, intanto, i frequenti avvistamenti di orsi nei centri abitati gettano un'ombra su tre dei festival estivi più celebri del Giappone. A Sendai, capoluogo della prefettura di Miyagi, gli organizzatori stanno rafforzando i pattugliamenti in vista della festa di Tanabata, in programma per tre giorni lungo il fine settimana, frequentata da oltre due milioni di visitatori.