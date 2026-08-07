Approvate nuove sanzioni contro Russia e Iran
Via libera con larga maggioranza al Senato al provvedimento legato alla guerra in Ucraina. A colpire Teheran è stato invece il Dipartimento di Stato
WASHINGTON - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge sulle sanzioni contro la Russia, con l’obiettivo di esercitare una maggiore pressione su Mosca in relazione alla guerra in Ucraina.
Il provvedimento è stato adottato dopo una lunga disputa tra i senatori e ha ottenuto un ampio consenso: 86 i voti favorevoli contro 11 contrari.
La legge non è ancora definitiva. Per entrare in vigore dovrà infatti essere approvata anche dalla Camera dei Rappresentanti, secondo ramo del Congresso statunitense.
Le sanzioni contro Teheran
Il dipartimento del Tesoro americano ha imposto nuove sanzioni su una rete di uffici di cambio e società di comodo che aiutavano l'Iran a trasferire segretamente centinaia di milioni di dollari attraverso il sistema finanziario internazionale.
Lo annuncia il dipartimento di Stato in una nota precisando che «attraverso queste reti, Teheran accedeva ai proventi del petrolio ed eludeva le sanzioni volte a frenare le sue attività destabilizzanti, riciclando fondi tramite società fittizie».