Madrid ripristina i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia

Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna quindi ad attenuarsi. L'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, ha spinto il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna. Roma aveva spiegato che l'Italia «non intende in nessun caso rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto».

L'esecutivo di Pedro Sanchez dopo aver lanciato un vero e proprio ultimatum ha «adottato misure proporzionali» e fatto altrettanto.