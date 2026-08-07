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Madrid ripristina i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia

Le verifiche saranno effettuate a campione e resteranno in vigore fino alle 00:00 del 7 settembre
Madrid ripristina i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Madrid ripristina i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia
Le verifiche saranno effettuate a campione e resteranno in vigore fino alle 00:00 del 7 settembre

MADRID - La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta.

Lo ha annunciato il ministero dell'Interno iberico. I controlli, che si inseriscono «nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare» che la Spagna sta subendo, inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre, ha precisato il Ministero spagnolo in un comunicato.

Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna quindi ad attenuarsi. L'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, ha spinto il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna. Roma aveva spiegato che l'Italia «non intende in nessun caso rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto».

L'esecutivo di Pedro Sanchez dopo aver lanciato un vero e proprio ultimatum ha «adottato misure proporzionali» e fatto altrettanto.

Controlli nei porti e negli aeroporti
Il Governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. I controlli entreranno in vigore dalle 00:00 di domani e consisteranno nella verifica dell'identità, del passaporto e della nazionalità dei viaggiatori.

Per i cittadini di Paesi terzi saranno inoltre controllati il visto e il permesso di soggiorno. Le verifiche saranno effettuate a campione e resteranno in vigore fino alle 00:00 del 7 settembre, salvo «un cambiamento delle circostanze che ne hanno motivato l'adozione renda opportuno modificarne la durata».

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