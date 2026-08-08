Commozione alle esequie di Francesco Guccini
L'ultimo saluto al celebre cantautore si è svolto tra l'affetto dei fan e l'intimità della famiglia.
PAVANA - Si sono tenuti stamane a Pavana i funerali in forma privata del cantautore e scrittore Francesco Guccini. Il feretro ha poi lasciato la casa dove viveva tra gli applausi dei fan che attendevano lungo la strada per un ultimo saluto.
Tra la commozione generale, qualcuno ha gridato "Grazie Francesco". Visibilmente commossa la moglie Raffaella, che ha accompagnato il feretro nel momento dell'uscita dall'abitazione, insieme ai familiari più stretti.
Dopo un momento intimo nella casa del cantautore, la salma sarà trasferita al tempio crematorio di Borgo Panigale, a Bologna, per la cremazione.
Successivamente le ceneri verranno riportate a Pavana e tumulate nel cimitero comunale, secondo le volontà espresse dallo stesso Guccini. Anche lungo la strada numerosi fan si sono radunati per rendere omaggio al cantautore, profondamente legato ai luoghi dell'Appennino tosco-emiliano.
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