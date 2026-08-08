Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate
L'ondata di caldo e la siccità aggravano la situazione del fronte incendi nella zona nord del Paese.
BRESCIA - Un vasto incendio boschivo sul Lago di Garda, nel nord Italia, ha costretto all’evacuazione di oltre 200 persone, tra cui numerosi vacanzieri. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme stanno interessando il territorio del comune di Tignale, sulla sponda occidentale del lago più grande d’Italia. Per precauzione, anche diverse decine di turisti alloggiati in una struttura ricettiva sono stati messi in salvo. Sgomberate inoltre varie case vacanza.
Sempre secondo i vigili del fuoco, l’incendio si è propagato rapidamente venerdì sera e durante la notte nelle aree montane sopra la riva. Anche in mattinata numerose squadre erano ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento, inizialmente senza successo. «Al momento gli interventi si concentrano sul contenimento dei fronti di fuoco e sulla protezione di alcune abitazioni», fanno sapere.
Ondata di caldo in Italia dovrebbe durare ancora giorni
Il Lago di Garda è una delle mete turistiche più apprezzate del Paese e, soprattutto in estate, attira molti visitatori, tra cui numerosi turisti provenienti dalla Germania. Per contrastare l’incendio, i vigili del fuoco sono intervenuti anche con aerei antincendio ed elicotteri.
Da settimane l’Italia è alle prese con un’ondata di caldo che interessa l’intero territorio, da nord a sud, con temperature che in alcune zone superano i 40 gradi. In quasi tutte le principali città è in vigore l’allerta rossa per i rischi elevati per la salute. Il fiume Po, il più grande del Paese, registra livelli d’acqua molto bassi. Secondo le previsioni, il caldo intenso dovrebbe persistere almeno fino a metà mese.