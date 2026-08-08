Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate

Sempre secondo i vigili del fuoco, l’incendio si è propagato rapidamente venerdì sera e durante la notte nelle aree montane sopra la riva. Anche in mattinata numerose squadre erano ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento, inizialmente senza successo. «Al momento gli interventi si concentrano sul contenimento dei fronti di fuoco e sulla protezione di alcune abitazioni», fanno sapere.