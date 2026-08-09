Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta
L'incidente è avvenuto vicino a un campeggio a Melano e ha richiesto l'intervento della Unità di Intervento Tecnico dei pompieri.
L'incidente è avvenuto vicino a un campeggio a Melano e ha richiesto l'intervento della Unità di Intervento Tecnico dei pompieri.
MELANO - Brutta avventura per un parapendista che nella tarda mattinata di oggi, domenica 9 agosto, è rimasto bloccato su una pianta durante la fase di atterraggio.
L’episodio, secondo quanto spiegato da RescueMedia, è avvenuto attorno alle 12, in prossimità di un campeggio a Melano. Per cause che dovranno essere chiarite, l’uomo ha mancato l’atterraggio ed è finito tra i rami di una pianta, rimanendo in una posizione dalla quale non riusciva a scendere autonomamente.
Sul posto sono intervenuti i pompieri del Mendrisiotto con la Unità di Intervento Tecnico, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il parapendista e a riportarlo a terra.
A titolo precauzionale è intervenuto anche il personale sanitario del SAM, che ha sottoposto l’uomo a un controllo. Fortunatamente, oltre al comprensibile spavento, non avrebbe riportato conseguenze fisiche.
Sul luogo dell’intervento è giunta anche la Polizia, incaricata degli accertamenti del caso.