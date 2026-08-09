Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta

Sul posto sono intervenuti i pompieri del Mendrisiotto con la Unità di Intervento Tecnico, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il parapendista e a riportarlo a terra.

A titolo precauzionale è intervenuto anche il personale sanitario del SAM, che ha sottoposto l’uomo a un controllo. Fortunatamente, oltre al comprensibile spavento, non avrebbe riportato conseguenze fisiche.