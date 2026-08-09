Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»

Oltre che in Ticino, è nel canton Vaud che si dorme peggio: Vevey si è affermata come la terza località più calda del paese al calar della notte. «Si sono già registrate 35 notti tropicali, quindi la soglia delle 40 sarà presto superata; se ne sono contate anche 31 a Pully (VD) e 25 a Neuchâtel».

Il punto in comune tra queste nuove capitali della canicola è la vicinanza a un lago: questo perché anche la temperatura dell'acqua ha raggiunto livelli davvero insoliti, ricorda Devantay. Tra la notte e il giorno, la temperatura delle acque lacustri varia molto poco: è uno svantaggio in periodo, perché il calore delle acque impedisce alla temperatura dell'aria di scendere sotto i 20 gradi.