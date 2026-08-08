Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'automobile ha tamponato il camper che, a seguito dell'urto, è uscito di strada terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.

Sette feriti, uno in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, i Pompieri di Lugano e Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato le sette persone coinvolte in ospedale.