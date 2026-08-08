Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
L'uomo, un 49enne del canton Argovia, ha tamponato il camper facendolo uscire di strada. Il tratto autostradale in direzione nord resta parzialmente chiuso al traffico.
MEZZOVICO - Emergono nuovi dettagli sul grave incidente verificatosi oggi sulla A2, in territorio di Mezzovico, che ha coinvolto un camper e un'auto.
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 49enne cittadino kosovaro domiciliato nel canton Argovia circolava alla guida di un'automobile in direzione nord, con a bordo una 45enne e due minorenni anch'essi cittadini kosovari domiciliati nello stesso cantone. Nella stessa direzione circolava un camper condotto da un 50enne cittadino spagnolo residente in Spagna, con a bordo una 51enne e una minorenne pure cittadine spagnole residenti in Spagna.
Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'automobile ha tamponato il camper che, a seguito dell'urto, è uscito di strada terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.
Sette feriti, uno in pericolo di vita
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, i Pompieri di Lugano e Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato le sette persone coinvolte in ospedale.
In base a una prima valutazione medica il conducente dell'automobile ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita; il conducente del camper ferite di una certa gravità. I passeggeri di entrambi i veicoli hanno riportato leggere ferite.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto autostradale in direzione nord resta parzialmente chiuso al traffico e sarà riaperto non prima delle 23.00.