«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

La Svizzera ha costruito la propria sicurezza su neutralità, milizia, territorio e capacità di prepararsi prima che una minaccia diventi emergenza. La nostra storia militare lo dimostra bene: fortificazioni alpine, mobilitazione e Ridotto nazionale non nacquero dalla paura, ma dalla pianificazione. Chi ci ha preceduto aveva capito una cosa semplice: quando una crisi arriva, è troppo tardi per improvvisare.