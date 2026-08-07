Piscina di Carona: la miopia della classe politica luganese
Nicola Morellato - Carona
Con estati luganesi sempre più torride e un’offerta di lidi cittadini insoddisfacente e spesso satura, la decisione di chiudere la piscina di Carona è stato un atto politico deplorevole, voluto dalla maggioranza del Municipio di Lugano e legittimato dall’inerzia di un Consiglio Comunale goffo e miope che si è limitato a ratificare la posizione (ricattatoria) dell’esecutivo.
Che però adesso, nel bel mezzo di un’estate insopportabilmente calda e afosa, goffamente, dopo aver deciso di snobbare una petizione firmata da più di 7000 cittadini, la butta in caciara e scrive una lettera aperta al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), invitandolo a decidere il più rapidamente possibile dato che la struttura ha un importante interesse collettivo (ma dai?).
Questo modo strumentale di fare politica lo stanno pagando le famiglie e i giovani luganesi, privati di un punto di riferimento fondamentale per lo svago, la socialità e lo sport, durante queste estati cittadine di caldo insopportabile. Senza dimenticare che la chiusura della piscina di Carona sta mettendo in seria difficoltà gli esercizi pubblici della regione che d’estate vivono grazie all'indotto della struttura balneare.
E pensare che una perizia incaricata proprio dalla città, sostiene che con soli fr. 465'000.- si potrebbe sanare la vasca e normare la struttura in poche settimane.
Forse la maggioranza del Consiglio Comunale di Lugano, anziché dettare l’agenda al TRAM, farebbe meglio a smarcarsi dai metodi ricattatori e antidemocratici messi in atto dal Municipio, anziché legittimarli e poi strumentalizzarne il dibattito.