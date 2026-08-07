Piscina di Carona: la miopia della classe politica luganese

Con estati luganesi sempre più torride e un’offerta di lidi cittadini insoddisfacente e spesso satura, la decisione di chiudere la piscina di Carona è stato un atto politico deplorevole, voluto dalla maggioranza del Municipio di Lugano e legittimato dall’inerzia di un Consiglio Comunale goffo e miope che si è limitato a ratificare la posizione (ricattatoria) dell’esecutivo.

