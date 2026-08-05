Il ricorso di SNL vale davvero il prezzo che il territorio rischia di pagare?

Nessuno auspica la perdita di posti di lavoro. Al contrario, proprio i lavoratori dovrebbero rappresentare la priorità assoluta ma dovrebbero anche in un momento così concitato chiedersi se la propria società non li stia portando nel baratro più di quanto già non sono. Il rischio è quello di perdere definitivamente il finanziamento pubblico cantonale, è legittimo chiedersi se questa sia davvero la strategia migliore per tutelare il futuro dell'occupazione e della navigazione sul Verbano.