La siccità non basta a cambiare le nostre abitudini

Viene quindi spontaneo porsi una domanda: e se uno dei motivi fosse proprio il suo prezzo? L’acqua potabile, il nostro oro blu, continua ad avere un costo al metro cubo estremamente contenuto. Mille litri di acqua controllata, sicura e disponibile ventiquattro ore su ventiquattro costano spesso meno di un caffè o di una bottiglia d’acqua acquistata al supermercato. Forse è anche questo che ci porta, inconsciamente, a non percepirne il reale valore.

È una riflessione scomoda, ma necessaria: quando qualcosa costa così poco, il rischio è che venga considerata inesauribile. E invece non lo è. Pretendiamo di avere acqua sempre disponibile, di qualità impeccabile e senza limitazioni, ma fatichiamo a modificare anche le più semplici abitudini quando la situazione lo richiede. L’acqua non manca da un giorno all’altro. La crisi arriva lentamente, quasi senza farsi notare. Per questo è facile sottovalutarla. Ma ogni metro cubo risparmiato oggi significa una maggiore sicurezza per domani.