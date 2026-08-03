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MATTEO MUSCHIETTI

Quest'anno sono tornate numerose le rondini

Matteo Muschietti, Municipale e sentinella dell'ambiente
Quest'anno sono tornate numerose le rondini
Matteo Muschietti
Fonte red
Quest'anno sono tornate numerose le rondini
Matteo Muschietti, Municipale e sentinella dell'ambiente

COLDRERIO - Sarà il gran caldo, che fa pullulare mille zanzare e moscerini, ma quest'anno nella zona Campagnola ci sono almeno 60 rondini stanziali per questa estate siccitosa e afosa.

Al mattino e alla sera le vedi lì appollaiate sui fili della luce. Poi partono garrendo in cerca di cibo. Pare di essere tornati agli anni '70, quando i nostri cieli qui a Coldrerio erano solcati da una miriade di questi uccelli.

Sta di fatto che ultimamente l'Azienda AIL. fornitrice di corrente elettrica per il comune di Coldrerio, intende sostituire la fornitura aerea, con quella interrata.

Diverse persone che abitano in zona, si sono rivolte agli operai dell'Azienda ed hanno esternato il desiderio di pur procedere all'allacciamento sotterraneo, ma di lasciare i fili a cielo aperto in quanto ritrovo delle rondini. Gli operai un po' infastiditi, hanno ribadito che i fili a cielo aperto verranno tolti.

Dobbiamo essere coscienti che il mantenimento dell'avi fauna deve essere tutelato, soprattutto in questi periodi di grandi cambiamenti climatici.

Dobbiamo essere sensibili e presenti ed intervenire in modo efficace per mantenere le rondini sul nostro territorio.

Quindi si chiede all'AIL di mantenere, anche se prive di elettricità le linee aeree per dare la possibilità alle rondini di ritrovarsi nel nostro comune.

Per chi che come me è cresciuto al piacevole garrito delle rondini al calar del sole, sarebbe un vero peccato se questi uccelli abbandonassero Coldrerio.

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