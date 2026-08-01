La Patria oltre gli scandali

Oggi il Ticino è chiamato ad affrontare sfide decisive. Ambiente, territorio, energia, mobilità, sicurezza dell'approvvigionamento e qualità di vita richiedono una politica capace di guardare lontano, di assumersi responsabilità e di costruire fiducia. Sono temi troppo importanti per essere sacrificati alla ricerca del consenso immediato, di qualche titolo di giornale o di qualche like sui social.

Le vicende di queste settimane hanno inevitabilmente incrinato il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Sarebbe però un errore fermarsi allo scandalo. Le crisi possono diventare occasioni di cambiamento, a condizione che vi sia il coraggio di riconoscere gli errori, ricostruire basi più solide e infondere fiducia nella popolazione.