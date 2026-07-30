Le dimissioni di Claudio Zali non bastano. È il sistema che deve cambiare

Restano tante domande alle quali i cittadini hanno diritto di ricevere una risposta. La prima riguarda il riferimento al fidato «amico di Milano», evocato come la persona alla quale affidare un "lavoro sporco". HelvEthica-Ticino non formula accuse verso persone di cui non conosce l'identità. Chiede però che venga chiarito chi sia e perché un membro del Governo ritenesse naturale rivolgersi a lui per risolvere un problema con la violenza.

La seconda riguarda il Consigliere di Stato Norman Gobbi. Lo stesso Gobbi ha dichiarato di essere stato informato già nel 2021 delle segnalazioni riguardanti Claudio Zali. Successivamente, mentre era ancora aperta la vicenda relativa all'incidente che lo aveva coinvolto e agli accertamenti alcolemici effettuati dalla Polizia, si verificò un fatto istituzionale del tutto inconsueto: lo scambio dei Dicasteri tra Gobbi e Zali.