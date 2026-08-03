L'Europa sta giocando con il fuoco. E la Svizzera non deve seguirla.

Nel frattempo, l'Unione europea ha istituito il fondo SAFE, con 150 miliardi di euro in prestiti per rafforzare la difesa degli Stati membri. Presentando il piano di riarmo europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che «siamo entrati in un'era di riarmo» e che la Russia «si sta preparando a un confronto con le democrazie europee». Vale quindi la pena interrogarsi sulla direzione che il continente sta imboccando.

