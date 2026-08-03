Cerca e trova immobili
Segnalaci
MARIA PIA AMBROSETTI

L'Europa sta giocando con il fuoco. E la Svizzera non deve seguirla.

Maria Pia Ambrosetti, granconsigliera
L'Europa sta giocando con il fuoco. E la Svizzera non deve seguirla.
TIPRESS
Fonte red
L'Europa sta giocando con il fuoco. E la Svizzera non deve seguirla.
Maria Pia Ambrosetti, granconsigliera

Il recente abbattimento di un caccia russo Su-35 da parte di un F-16 in dotazione all'Ucraina, con il determinante supporto di un velivolo radar svedese, segna un'ulteriore escalation del conflitto. Non si tratta semplicemente dell'ennesimo episodio militare: è il simbolo di un coinvolgimento occidentale sempre più stretto nelle operazioni di guerra.

Secondo le informazioni rese pubbliche, il velivolo sarebbe stato pilotato da un pilota ucraino. Resta tuttavia un dato difficilmente contestabile: senza il supporto tecnologico, l'addestramento, l'intelligence e i sistemi di sorveglianza forniti dai Paesi occidentali, operazioni di questo livello sarebbero estremamente difficili da realizzare.

È davvero ancora possibile sostenere che la NATO non sia coinvolta nel conflitto?

Dal punto di vista russo, l'impiego di un F-16 ucraino con il supporto operativo di un Paese membro della NATO rappresenta inevitabilmente un'escalation.

La domanda che dovremmo porci non è chi abbia ragione nella narrazione della guerra, bensì dove stia conducendo questa spirale.

Anche l'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO viene percepita da Mosca non come un semplice allargamento dell'Alleanza, ma come una questione legata agli equilibri strategici e nucleari del continente. Condividere o meno questa valutazione è un conto; ignorarla non aiuta a comprendere le dinamiche del conflitto.

Eppure, su questo tema, il dibattito pubblico appare sorprendentemente povero. La notizia dell'abbattimento del caccia russo è stata sostanzialmente ignorata dai principali media svizzeri, mentre avrebbe meritato un confronto approfondito sulle sue implicazioni strategiche. In una democrazia, i cittadini hanno il diritto di conoscere non solo gli sviluppi del conflitto, ma anche i rischi connessi al progressivo coinvolgimento dell'Occidente.

Vale inoltre la pena ricordare che, pur non avendo mai dichiarato ufficialmente di voler invadere l'Europa occidentale, la Russia viene oggi presentata sempre più spesso come una minaccia militare diretta per l'intero continente. Proprio per questo è importante distinguere tra fatti accertati, valutazioni strategiche e scenari futuri, evitando che il dibattito pubblico si riduca a slogan o a contrapposizioni ideologiche.

Nel frattempo, l'Unione europea ha istituito il fondo SAFE, con 150 miliardi di euro in prestiti per rafforzare la difesa degli Stati membri. Presentando il piano di riarmo europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che «siamo entrati in un'era di riarmo» e che la Russia «si sta preparando a un confronto con le democrazie europee». Vale quindi la pena interrogarsi sulla direzione che il continente sta imboccando.

Per la Svizzera questo interrogativo assume un significato ancora più profondo.

Per oltre due secoli il nostro Paese ha costruito la propria credibilità internazionale sulla neutralità, sull'indipendenza e sui buoni uffici. È grazie a questa tradizione che la Svizzera è stata riconosciuta come luogo di dialogo, mediazione e diplomazia.

Negli ultimi anni, però, assistiamo a un progressivo avvicinamento alle strutture euro-atlantiche, a un crescente allineamento politico con l'Unione europea e la NATO e a una progressiva erosione della neutralità tradizionale. Una trasformazione che dovrebbe interrogare tutti i cittadini, indipendentemente dal loro orientamento politico.

In un'epoca in cui il rischio di un confronto tra potenze nucleari è tornato ad affacciarsi, la Svizzera non dovrebbe contribuire alla logica dei blocchi, ma recuperare la propria vocazione di ponte tra le nazioni,

mantenendo aperti i canali di dialogo e favorendo la de-escalation.

Per questo la votazione del 27 settembre sull'iniziativa per la salvaguardia della neutralità assume un'importanza che va ben oltre il dibattito interno. Si tratta di decidere quale ruolo vogliamo affidare al nostro Paese: seguire la crescente militarizzazione dell'Europa oppure riaffermare una neutralità credibile, permanente e orientata alla pace?

La neutralità non è sinonimo di passività. Al contrario, significa poter parlare con tutti, favorire il dialogo, offrire mediazione quando altri scelgono il confronto.

Perché quando le grandi potenze iniziano a testare reciprocamente i propri limiti, il rischio non riguarda soltanto i Paesi direttamente coinvolti. Riguarda tutti noi. E con arsenali nucleari capaci di distruggere il continente europeo, giocare con il fuoco non è una metafora: è una responsabilità che nessuno dovrebbe sottovalutare.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
maria pia ambrosettimilitarizzazionenato
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
2 gior
28

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
8 ore
30
111

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
2 gior
467
469

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
3 gior
8
52

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
2 gior
3
83

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
173

«Costretti a macellare le nostre vacche»

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
3 gior
33
78

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
8 ore
9
32

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
10
64

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
1 gior
99
203

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
19 ore
77
178

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
56
152

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
LIVE
CANTONE
3 ore
77
98

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
23 ore
16

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
2 gior

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
4 gior
63
280

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
59
178

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
38
143

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Canicola, ora si vede la tregua
LIVE
CANTONE
6 ore
5
53

Canicola, ora si vede la tregua

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
1 gior
1
17

Crolla il tetto di una casa

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
17 ore

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
147
288

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
22 ore

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
20 ore

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
1 gior
4
46

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
2 gior
4
15

Agosto, radar mio non ti conosco

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
2 gior
21

Sommer si affida alla ricetta di Federer

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
3 gior
15
46

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
49

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
2 gior
31

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
2 gior
12
84

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
3 gior
16
47

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
2 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
3 gior
6
17

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
2 gior
10
21

No, il morso della zecca non è doloroso

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
2 gior
38
91

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
1 gior
5
38

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
3 ore
92
81

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
LIVE
CALCIO
8 ore
17

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
2 gior
4
39

Caos Infantino, ora parla Blatter

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
LIVE
LUGANO
1 gior
20
58

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
22 ore
3

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
LIVE
TURGOVIA
3 gior

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

Buffon punzecchia Mancini
LIVE
CALCIO
1 gior
3
19

Buffon punzecchia Mancini

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
51
133

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»
LIVE
AIROLO
1 gior
9
47

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
130

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Quest'anno sono tornate numerose le rondini
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
6 ore
1
7

Quest'anno sono tornate numerose le rondini

La Patria oltre gli scandali
LIVE
CHRISTIAN FINI
2 gior
1
9

La Patria oltre gli scandali

Un’iniziativa tragicomica sull’alimentazione che peggiora sempre più
LIVE
SEM GENINI
3 gior
22

Un’iniziativa tragicomica sull’alimentazione che peggiora sempre più

Le dimissioni di Claudio Zali non bastano. È il sistema che deve cambiare
LIVE
HELVETHICA-TICINO
4 gior
12
85

Le dimissioni di Claudio Zali non bastano. È il sistema che deve cambiare

Io sto con Claudio Zali
LIVE
OMAR WICHT
4 gior
36
155

Io sto con Claudio Zali

Dimissioni di Zali: ora servono autocritica e la forza di cambiare
LIVE
PVL TICINO
4 gior
1
8

Dimissioni di Zali: ora servono autocritica e la forza di cambiare

Più che un Codice etico, servono candidati all'altezza
LIVE
LORENZO ONDERKA
6 gior
4
23

Più che un Codice etico, servono candidati all'altezza

Corte UE fuori controllo, ma Berna vuole consegnarle la Svizzera
LIVE
LORENZO QUADRI
6 gior

Corte UE fuori controllo, ma Berna vuole consegnarle la Svizzera

Gli insegnamenti della canicola e della mancanza d'acqua ai comuni
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
1 sett
1
9

Gli insegnamenti della canicola e della mancanza d'acqua ai comuni

LEA rilancia il Codice etico per il Governo ticinese
LIVE
LEA
1 sett
13

LEA rilancia il Codice etico per il Governo ticinese