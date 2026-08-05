Riforma delle istituzioni ticinesi: restituire trasparenza e credibilità alla cosa pubblica

Il ripristino della credibilità delle nostre istituzioni non può più attendere. Solo attraverso regole chiare e un'effettiva apertura alle nuove generazioni sarà possibile restituire dignità e trasparenza alla politica ticinese. È stata una legislatura dove si è parlato piu degli scandali che dei risultati, dove nessun risultato è stato raggiunto, adesso è il momento di cambiare le regole e ritrovare quel minimo di credibilità che la politica dovrebbe avere verso i suoi elettori.