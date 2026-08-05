Che agricoltura vogliamo lasciare al nostro territorio?

Non è una questione di volontà dei nostri agricoltori. Gran parte del territorio svizzero è fatto di montagne e colline, dove l'erba resta l'unica risorsa disponibile. Quelle superfici possono essere valorizzate solo attraverso l'allevamento: ridurre per legge la produzione animale significa condannare intere regioni all'abbandono e accelerare la scomparsa degli alpeggi.



A questo si aggiunge un problema strutturale. Produzione vegetale e allevamento non sono in competizione: sono complementari, garantiscono la salute dei suoli e permettono un uso efficiente di prati e pascoli. Separarli per legge indebolirebbe l'autonomia delle nostre aziende agricole, metterebbe sotto pressione i posti di lavoro lungo la filiera alimentare e aumenterebbe la nostra dipendenza dalle importazioni.

