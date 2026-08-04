La forza della Svizzera: tre pilastri che non possiamo permetterci di indebolire

I tre pilastri che hanno reso forte la Svizzera - neutralità, piazza finanziaria e capacità di innovare - sono nati e si sono sviluppati in un contesto di piena autonomia istituzionale e decisionale. È anche alla luce di questa realtà che va affrontato il dibattito sul futuro rapporto con l'Unione europea. Qualunque scelta dovrà essere valutata non solo in termini economici, ma anche per il suo impatto sulla nostra neutralità, sulla competitività della piazza economica e finanziaria, sulla libertà di definire le nostre politiche e, più in generale, su quel modello svizzero che ha garantito prosperità e stabilità per oltre un secolo.