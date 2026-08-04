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ELIO DEL BIAGGIO

La forza della Svizzera: tre pilastri che non possiamo permetterci di indebolire

Elio Del Biaggio
La forza della Svizzera: tre pilastri che non possiamo permetterci di indebolire
Elio Del Biaggio
Fonte ELIO DEL BIAGGIO
La forza della Svizzera: tre pilastri che non possiamo permetterci di indebolire
Elio Del Biaggio

Perché la Svizzera è diventata una delle nazioni più prospere, stabili e rispettate del mondo pur non disponendo di grandi risorse naturali, di un vasto mercato interno o di una particolare forza militare?

La risposta non va cercata nel caso né nella fortuna. La prosperità della Confederazione è il risultato di una visione costruita nel corso dei secoli, fondata su tre pilastri che hanno saputo trasformare i limiti in punti di forza: la neutralità, il sistema bancario e la ricerca con l'innovazione.

Tre elementi che hanno consentito a un piccolo Paese di conquistare un ruolo internazionale ben superiore alle proprie dimensioni. Oggi, però, questi pilastri sono chiamati a confrontarsi con un mondo profondamente diverso, segnato da tensioni geopolitiche, competizione economica, rivoluzione digitale e intelligenza artificiale. La vera sfida non è conservarli immutati, ma renderli capaci di affrontare il futuro.

Il primo pilastro è la neutralità, spesso ridotta al semplice concetto di non partecipare ai conflitti, ma che in realtà rappresenta molto di più. È un patrimonio costruito nel corso dei secoli, che ha permesso alla Svizzera di conquistare una reputazione internazionale fondata su affidabilità, equilibrio e indipendenza, diventando sede privilegiata della diplomazia, di importanti organizzazioni internazionali e di delicati negoziati di pace.

In un mondo sempre più polarizzato, la neutralità non significa indifferenza o isolamento, ma capacità di mantenere autonomia di giudizio, credibilità e apertura al dialogo con tutte le parti. Proprio per questo, alcune recenti decisioni del Consiglio federale hanno riacceso il dibattito sul significato e sul futuro della neutralità svizzera. Il rischio è che, anche senza una sua modifica formale, essa possa perdere progressivamente quella credibilità che ne ha fatto uno dei principali punti di forza del nostro Paese.

La neutralità, infatti, non si misura soltanto nelle dichiarazioni ufficiali, ma soprattutto nella fiducia che gli altri Stati ripongono nella sua coerenza. Se questa fiducia si indebolisce, rischia di diminuire anche il ruolo della Svizzera quale interlocutore credibile, indipendente e privilegiato per il dialogo internazionale.

Il secondo pilastro è il sistema bancario, che per oltre un secolo ha rappresentato uno dei principali motori della crescita economica. Sarebbe però riduttivo attribuire il suo successo unicamente al segreto bancario. La vera forza della piazza finanziaria svizzera è sempre stata la fiducia: stabilità politica, certezza del diritto, qualità delle istituzioni, competenza professionale e affidabilità. Oggi il settore è profondamente cambiato: la trasparenza fiscale internazionale e la crescente concorrenza hanno modificato le regole del gioco, ma non hanno cancellato il potenziale della Svizzera. La sfida consiste nel consolidare la “leadership” nella gestione patrimoniale, nella finanza sostenibile, nella digitalizzazione e nell'innovazione finanziaria: il capitale più prezioso rimane la fiducia.

Il terzo pilastro è probabilmente quello destinato ad assumere un'importanza sempre maggiore: la ricerca e l'innovazione. In un Paese privo di grandi risorse naturali, la vera ricchezza è sempre stata la conoscenza. Università di eccellenza, scuole politecniche di livello mondiale, il sistema di formazione duale e una stretta collaborazione tra ricerca e imprese hanno creato un ecosistema capace di generare innovazione continua. Dalla farmaceutica all'ingegneria, dalla meccanica di precisione alle nuove tecnologie, la competitività svizzera nasce dalla capacità di produrre qualità, non quantità. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, come quella che stiamo vivendo, investire nella ricerca significa investire nel futuro.

Esiste però un rischio che spesso sottovalutiamo: considerare tutto questo come qualcosa di acquisito. La stabilità della Svizzera non è un dono della natura, ma è il risultato di scelte lungimiranti, di investimenti costanti nella formazione, nelle istituzioni e nella capacità di innovare. Ogni generazione ha ricevuto un patrimonio costruito da chi l'ha preceduta e ogni generazione ha anche la responsabilità di conservarlo e rafforzarlo.

Forse è arrivato il momento di riconoscere che ai tre pilastri storici, assolutamente da difendere e da preservare, se ne affianca oggi un quarto: la capacità di adattarsi. Non significa rinnegare la nostra identità, ma proteggerla attraverso il cambiamento. Le nazioni che sapranno affrontare con successo le trasformazioni tecnologiche, economiche e demografiche saranno quelle capaci di innovare senza perdere i propri valori.

La Svizzera possiede ancora un vantaggio che molti ci invidiano: istituzioni solide, democrazia diretta, federalismo, sicurezza giuridica, formazione di qualità e una cultura del dialogo che favorisce soluzioni pragmatiche invece delle contrapposizioni ideologiche. Sono qualità che non fanno notizia ogni giorno, ma che rappresentano il vero motore della nostra prosperità.

Proprio per questo non possiamo limitarci a celebrare il passato e dobbiamo avere il coraggio di investire nel futuro con la stessa lungimiranza di chi ha costruito la Svizzera moderna. Difendere la neutralità significa mantenerla credibile, rafforzare la piazza finanziaria significa renderla sempre più innovativa e competitiva, sostenere ricerca e formazione significa garantire alle nuove generazioni gli strumenti per affrontare un mondo in continua evoluzione.

La Svizzera non è diventata uno dei Paesi più prosperi del pianeta grazie alle dimensioni del suo territorio o all'abbondanza delle sue risorse: è diventata un modello perché ha saputo costruire fiducia, valorizzare il talento e guardare lontano.

I tre pilastri che hanno reso forte la Svizzera - neutralità, piazza finanziaria e capacità di innovare - sono nati e si sono sviluppati in un contesto di piena autonomia istituzionale e decisionale. È anche alla luce di questa realtà che va affrontato il dibattito sul futuro rapporto con l'Unione europea. Qualunque scelta dovrà essere valutata non solo in termini economici, ma anche per il suo impatto sulla nostra neutralità, sulla competitività della piazza economica e finanziaria, sulla libertà di definire le nostre politiche e, più in generale, su quel modello svizzero che ha garantito prosperità e stabilità per oltre un secolo.

Questa è la lezione che la storia ci consegna e che non possiamo permetterci di dimenticare. I tre pilastri che hanno reso grande la Svizzera non sono un'eredità da conservare passivamente, ma una responsabilità da difendere e rafforzare ogni giorno. Perché da essi dipenderà ancora la capacità del nostro Paese di rimanere libero, credibile e competitivo nel futuro.

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