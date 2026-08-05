Cerca e trova immobili
Segnalaci
Giovanni Albertini

Non siamo numeri

Giovanni Albertini, deputato in Gran Consiglio per Avanti con Ticino&Lavoro
Non siamo numeri
TiPress
Non siamo numeri
Giovanni Albertini, deputato in Gran Consiglio per Avanti con Ticino&Lavoro

C'è un giovane che ha studiato, si è impegnato, ha mandato decine di candidature e aspetta ancora quella telefonata che non arriva mai.

C'è una persona che, dopo venti o trent'anni di lavoro, riceve una lettera di licenziamento e da un giorno all'altro si ritrova a ricominciare da zero.

E c'è un lavoratore che ogni mattina si alza, dà il massimo, si forma, si assume responsabilità e porta risultati. Ma sa già che, qualunque cosa faccia, il suo percorso sembra essersi fermato. Nessuna prospettiva di crescita. Nessun riconoscimento. Nessun incentivo.

Tre storie diverse.

Un unico problema.

Troppo spesso abbiamo smesso di vedere le persone. Vediamo curriculum, età, matricole, griglie salariali, statistiche e costi. Ma dietro quei numeri ci sono vite, famiglie, sacrifici, sogni e la voglia di costruire un futuro.

Chi non trova il primo impiego rischia di perdere fiducia ancora prima di iniziare il proprio percorso. Chi perde il lavoro spesso perde anche serenità, sicurezza e dignità. E chi un lavoro ce l'ha, ma non viene valorizzato, finisce lentamente per spegnersi.

Perché sentirsi invisibili fa male.

La valorizzazione non può fermarsi a una pacca sulla spalla o a un "bravo". La verità è semplice: i complimenti non pagano le bollette.

Negli ultimi anni il costo della vita è aumentato per tutti. La cassa malati, gli affitti, l'energia, la spesa. Tutto costa di più. Eppure, in molti settori, gli stipendi sono rimasti praticamente fermi e le prospettive di crescita sembrano essersi bloccate.

Parlo anche per esperienza personale.

A 37 anni avevo già raggiunto il massimo sviluppo possibile della mia carriera e del mio stipendio. Guardandomi davanti vedevo ancora quasi trent'anni di lavoro, ma con la sensazione che il percorso fosse già scritto.

Mi sono chiesto: è davvero questo il messaggio che vogliamo dare a chi lavora e si impegna ogni giorno?

Io credo di no.

Chi studia, si aggiorna, si assume responsabilità e crea valore deve poter continuare a crescere. Professionalmente, ma anche economicamente. Perché il merito non può

esistere solo nei discorsi: deve tradursi in opportunità concrete.

Come Gran Consigliere ho incontrato centinaia di persone. Giovani in cerca della prima occasione, lavoratori che temono di perdere il posto, professionisti che si sentono arrivati troppo presto a un tetto invalicabile.

Non chiedono privilegi.

Chiedono una possibilità.

La possibilità di costruirsi un futuro. Di vivere con dignità del proprio lavoro. Di essere giudicati per quello che sanno fare e non per la loro età, per una griglia salariale o per un'etichetta.

Il Ticino ha bisogno di una nuova cultura del lavoro. Una cultura che dia fiducia ai giovani, una seconda opportunità a chi è rimasto senza impiego e prospettive concrete a chi ogni giorno continua a dare il massimo.

Perché una società che considera le persone un costo finirà inevitabilmente per perdere i suoi talenti.

Una società che investe nelle persone, invece, investe nel proprio futuro.

Non dimentichiamolo mai.

Il patrimonio più importante del Ticino non sono i suoi edifici, le sue infrastrutture o i suoi bilanci. Sono le persone. E nessuna persona dovrebbe mai sentirsi soltanto un numero.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carrieracrescita_professionaledignitàgiovanilavorolicenziamentimeritocraziaprecariatoticinovalorizzazione
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
2 gior
44
117

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
2 gior
205
214

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
2 gior
10
37

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore
LIVE
BELLINZONA
2 gior
80
193

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore

Svizzeri in fuga oltreconfine, lo fanno soprattutto per la casa
LIVE
SVIZZERA
5 ore
63
116

Svizzeri in fuga oltreconfine, lo fanno soprattutto per la casa

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
LIVE
CANTONE
2 gior
85
102

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita
LIVE
LAVIZZARA
1 gior

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita

25enne scompare nelle acque del Ceresio, ritrovato privo di vita
LIVE
LUGANO
2 ore

25enne scompare nelle acque del Ceresio, ritrovato privo di vita

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
17
104

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro

Incidente mortale per la star dei reality: ora parla Porsche
LIVE
SVIZZERA
23 ore
5

Incidente mortale per la star dei reality: ora parla Porsche

Nicolò Casolini lascia la RSI
LIVE
CANTONE
2 ore
41
126

Nicolò Casolini lascia la RSI

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
3 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
8

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
2 gior
78
168

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Braccati dai cani pastore: un escursionista 21enne precipita per 10 metri
LIVE
GRIGIONI
1 gior
67

Braccati dai cani pastore: un escursionista 21enne precipita per 10 metri

Di Solduno il geologo ucciso in Africa
LIVE
CANTONE
1 gior

Di Solduno il geologo ucciso in Africa

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio
LIVE
MENDRISIO / COMO
2 gior
33
69

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio

Canicola, ora si vede la tregua
LIVE
CANTONE
2 gior
5
48

Canicola, ora si vede la tregua

Diesel al posto della benzina: la vacanza costa 8'000 franchi in più
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
19 ore
38
57

Diesel al posto della benzina: la vacanza costa 8'000 franchi in più

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica
LIVE
TICINO
2 gior
136
386

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica

Avvistamento luminoso nei cieli ticinesi: ecco di cosa si tratta
LIVE
BIASCA
18 ore
14
30

Avvistamento luminoso nei cieli ticinesi: ecco di cosa si tratta

La proposta shock di Djokovic
LIVE
TENNIS
1 gior
18
41

La proposta shock di Djokovic

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono

C'è chi limita le docce, chi non cucina più e chi si arrabbia
LIVE
BIOGGIO
10 ore
35
35

C'è chi limita le docce, chi non cucina più e chi si arrabbia

Il caldo non è uguale per tutti: più colpite donne, anziani e chi ha un basso reddito
LIVE
SVIZZERA
7 ore
14
27

Il caldo non è uguale per tutti: più colpite donne, anziani e chi ha un basso reddito

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
2 gior

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
49
166

«Costretti a macellare le nostre vacche»

Suv con roulotte finisce di traverso sull'A2
LIVE
FAIDO
23 ore
17
45

Suv con roulotte finisce di traverso sull'A2

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori
LIVE
HOCKEY
1 gior
2
24

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori

«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello
LIVE
CANTONE
1 gior
111

«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
2 gior

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
5
23

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»
LIVE
FIFA
1 gior
20
83

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi
LIVE
ZURIGO
1 gior
21
47

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi
LIVE
CARONA
1 gior
14
150

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi

Ce la faranno sudare fino all'ultimo
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Ce la faranno sudare fino all'ultimo

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
LIVE
CALCIO
2 gior
23

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»
LIVE
BASILEA
2 gior
2
15

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
3 gior

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Per i giovani svizzeri all'estero il rischio di perdere la cittadinanza è reale
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4
43

Per i giovani svizzeri all'estero il rischio di perdere la cittadinanza è reale

Maranza nei quartieri, la Polizia ha forze sufficienti?
LIVE
MENDRISIO
10 ore
32
60

Maranza nei quartieri, la Polizia ha forze sufficienti?

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»
LIVE
TENNIS
1 gior
3
11

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack
LIVE
SINGAPORE
2 gior
1
27

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
3 gior
17

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie
LIVE
LUGANO
1 gior
26
46

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie

Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior
9
50

Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor

Un mese di pioggia? Forse non basterebbe
LIVE
CANTONE
10 ore
14
57

Un mese di pioggia? Forse non basterebbe

«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
36

«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»

Ennesima tragedia nel lago di Como: muore un 22enne
LIVE
ITALIA
1 gior

Ennesima tragedia nel lago di Como: muore un 22enne

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Che agricoltura vogliamo lasciare al nostro territorio?
LIVE
DIEGO BARATTI
2 ore
3

Che agricoltura vogliamo lasciare al nostro territorio?

La forza della Svizzera: tre pilastri che non possiamo permetterci di indebolire
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
23 ore
1
19

La forza della Svizzera: tre pilastri che non possiamo permetterci di indebolire

La siccità non basta a cambiare le nostre abitudini
LIVE
AFT
1 gior
9
15

La siccità non basta a cambiare le nostre abitudini

L'Europa sta giocando con il fuoco. E la Svizzera non deve seguirla.
LIVE
MARIA PIA AMBROSETTI
2 gior
13
70

L'Europa sta giocando con il fuoco. E la Svizzera non deve seguirla.

Quest'anno sono tornate numerose le rondini
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
2 gior
2
17

Quest'anno sono tornate numerose le rondini

La Patria oltre gli scandali
LIVE
CHRISTIAN FINI
4 gior
1
8

La Patria oltre gli scandali

Un’iniziativa tragicomica sull’alimentazione che peggiora sempre più
LIVE
SEM GENINI
6 gior
20

Un’iniziativa tragicomica sull’alimentazione che peggiora sempre più

Le dimissioni di Claudio Zali non bastano. È il sistema che deve cambiare
LIVE
HELVETHICA-TICINO
6 gior
12
76

Le dimissioni di Claudio Zali non bastano. È il sistema che deve cambiare

Io sto con Claudio Zali
LIVE
OMAR WICHT
6 gior
36
153

Io sto con Claudio Zali

Dimissioni di Zali: ora servono autocritica e la forza di cambiare
LIVE
PVL TICINO
6 gior
1
8

Dimissioni di Zali: ora servono autocritica e la forza di cambiare