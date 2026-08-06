50’000 firme in appena tre giorni per la protezione delle foreste. Albert Rösti deve fare un passo indietro

In un commento Karina Niklaus, prima firmataria, ribadisce l’urgenza di agire per la tutela del clima, della biodiversità e del futuro delle nuove generazioni: «Quando ho letto che il consigliere federale Albert Rösti vuole proprio tagliare, a partire dal 2027, i fondi per il clima che sono fondamentali per la sopravvivenza delle nostre foreste, mi è stato chiaro: non possiamo sacrificare il futuro dei nostri giovani per colmare buchi di bilancio a breve termine. Dobbiamo alzare urgentemente la voce contro questa decisione.»

La necessità di agire è condivisa da oltre 50’000 persone, che in appena tre giorni hanno firmato la petizione. Il messaggio che stanno inviando alle autorità federali è chiaro: la protezione delle nostre foreste deve avere la priorità rispetto alle politiche di risparmio.