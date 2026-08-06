La sicurezza è il risultato di una comunità responsabile

Se ragazzi sempre più giovani arrivano a ritenere normale consumare stupefacenti, insultare, intimidire, danneggiare o rubare, significa che qualcosa si è incrinato molto prima. Il rispetto degli altri, la responsabilità personale, il senso civico e il valore delle regole non si imparano per strada. Si apprendono innanzitutto in famiglia e vengono poi rafforzati dalla scuola, dallo sport, dalle associazioni e da tutti quei contesti che contribuiscono alla crescita di una persona.



L'educazione e la trasmissione dei valori non sono una responsabilità che può essere delegata a un solo soggetto, bensì una sfida che coinvolge le famiglie, la scuola, il mondo dello sport, le associazioni e, più in generale, tutta la comunità. Solo facendo ciascuno la propria parte è possibile prevenire quei fenomeni di disagio che talvolta sfociano nella microcriminalità. Negli ultimi anni sembra però essersi diffusa l'idea che ogni problema debba trovare soluzione attraverso un intervento dello Stato.

