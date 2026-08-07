Politica ticinese, specchio amplificatore della società odierna

Fare la cosa giusta non significa necessariamente prendere la decisione perfetta. Significa scegliere ciò che, ragionevolmente e in buona fede, si ritiene essere la scelta migliore. Nessuno è immune dagli errori e una decisione può rivelarsi sbagliata anche quando viene presa con le migliori intenzioni. Bisogna però avere l’onestà di riconoscere l'errore, assumersene la responsabilità e farne tesoro per il futuro. L'uomo è, in fondo, un eterno bambino che apprende non solo dagli studi, ma soprattutto dalla vita: scegliendo, sbagliando e ricominciando. Ma deve farlo nel rispetto dei propri valori e nel rispetto degli altri.