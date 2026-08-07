Da Riva a Uggiate in processione per implorare l'acqua

Bisogna riprovarci e chiedere acqua perché siamo veramente messi male per il gran caldo e la siccità che asciuga i nostri pozzi. Abbiamo bisogno d'acqua per poter salvare i raccolti di mais e dare erba ai prati per il bestiame, e per tutta l'agricoltura, ma soprattutto per rimpolpare le nostre falde, oggi al limite, che ogni giorno si abbassano di uno o due centimetri. Popolazione di Riva S. Vitale, riprovateci, perché la fede sposta le montagne.

