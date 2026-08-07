La libertà del mercato vale anche per chi lavora?

Tra le motivazioni dei promotori ve n’è una che merita una riflessione: salari crescenti e nuovi posti nell’Amministrazione federale sottrarrebbero personale qualificato all’economia privata, aggravando la carenza di manodopera.

Ma se un lavoratore sceglie un impiego pubblico perché offre condizioni migliori, maggiore stabilità o prospettive professionali più interessanti, siamo sicuri che il problema sia il settore pubblico? Non dovremmo piuttosto chiederci perché una parte dell’economia privata fatichi a competere come datore di lavoro?