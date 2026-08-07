La società senza colpa: abbiamo smarrito la bussola morale?

Il messaggio che rischia di emergere è semplice: fai ciò che vuoi, nessuno ti giudicherà.



Naturalmente nessuna società afferma esplicitamente che il bene e il male non esistano. Le leggi continuano a fissare limiti e a punire chi li oltrepassa. Ma le leggi, da sole, non bastano. Intervengono dopo il fatto. È la coscienza, invece, che agisce prima: è quella voce interiore che ci invita a fermarci, a riflettere, a riconoscere la responsabilità delle nostre azioni.

