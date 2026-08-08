Ecco il nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo

L’annuncio della realizzazione dei moduli prefabbricati risale allo scorso mese di febbraio, quando il Consiglio di Stato aveva comunicato la posa della struttura destinata ad accogliere le persone richiedenti l’asilo attribuite al Cantone Ticino dalla Confederazione. Il complesso, concepito come soluzione abitativa provvisoria, è ora pronto ad accogliere i primi ospiti.

Sul posto erano presenti il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa, la direttrice della Sezione Sottoceneri della Croce Rossa Debora Banchini Fersini e il rappresentante dell'Associazione di quartiere di Giubiasco Athos Ambrosini.