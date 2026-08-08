Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

«Abbiamo due bambini piccoli che sono esausti»

«Noi siamo fermi all'altezza di Lugano nord. Siamo in viaggio da 12 ore, ma da quattro siamo bloccati completamente con nessuno che si degna di distribuire acqua e beni di prima necessità. Abbiamo due bambini piccoli che sono esausti», ci riferisce un altro utente.

Ed è in buona compagnia. «Siamo bloccati per incidente a Taverne da tre ore e ancora non si riesce a viaggiare», segnala una lettrice. «Ci sono bambini che devono andare in bagno oppure mangiare e qua non c'è nessuno che dirige il traffico. Come si può restare bloccati cosi tanto? Ditemi voi come si può continuare cosi».