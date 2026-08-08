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Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

La circolazione resta interrotta in alcuni punti e vari conducenti riferiscono di essere bloccati da tre-quattro ore. «Abbiamo due bambini esausti e siamo senz'acqua».
Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
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di Simona Roberti-MaggioreGiornalista
Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
La circolazione resta interrotta in alcuni punti e vari conducenti riferiscono di essere bloccati da tre-quattro ore. «Abbiamo due bambini esausti e siamo senz'acqua».

MEZZOVICO - Tanta rabbia, stanchezza e frustrazione per i numerosi automobilisti che stasera si sono ritrovati bloccati sulla A2, lungo la tratta tra Bissone e Rivera.

Dopo il grave incidente verificatosi a Mezzovico intorno alle 17.45 che ha visto coinvolti un camper e un'auto, infatti, la polizia aveva bloccato il traffico in direzione nord per lungo tempo. A un certo punto la circolazione è ripartita...ma solo per un breve intervallo.

«Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto autostradale in direzione nord resta parzialmente chiuso al traffico e sarà riaperto non prima delle 23», fa effettivamente sapere la polizia, mentre il Tcs conferma code di 13 chilometri tra Bissone e il Dosso di Taverne.

Sono molti intanto gli automobilisti che ci hanno scritto, manifestando tutta la loro esasperazione. Alcuni risultano ancora bloccati, altri sono ripartiti a passo d'uomo.

«Noi qui, e a nessuno sembra fregare niente»
«Verso le 18 ci siamo immessi in autostrada per percorrere un breve tratto visto che siamo domiciliati a Monteceneri», scrive un lettore. «Ci siamo dentro bloccati da oltre tre ore, con bambini, senza acqua, senza cibo e con batteria del telefono quasi scarica. La viabilità sembra una priorità di nessuno visto che siamo fermi immobili da oltre un’ora e prima siamo stati fermi oltre un'ora e mezza. Sono quasi le 22 e l’autostrada sembra un posto distaccato dalla realtà, con gente che cammina avanti indietro disperata, urla di bambini, persone al telefono, gente che vomita….a nessuno sembra fregare niente di farci ripartire».

«Gente in strada ovunque, ci sono cani e bambini»
«Siamo entrati a Lugano sud e siamo fermi dalle 18.40 prima del Dosso di Taverne», ci dice un'automobilista. «È allucinante. Non capisco perché non aprano almeno una corsia, l'incidente è accaduto ore e ore fa. C'è gente in strada ovunque, bambini, cani. Addirittura una persona ha attraversato l'altro senso autostradale per andare a fare la pipì».

Esperienza simile per un altro conducente. «Ma è possibile uno scempio simile?», scrive. «Siamo bloccati da quattro ore...quando l'incidente è avvenuto sei ore fa. Sto provando a rintracciare la polizia ma nessuno risponde, staccano la chiamata. È una vergogna...ci sono persone di una certa età, animali e bambini e nessuno si preoccupa di nulla».

«Abbiamo due bambini piccoli che sono esausti»
«Noi siamo fermi all'altezza di Lugano nord. Siamo in viaggio da 12 ore, ma da quattro siamo bloccati completamente con nessuno che si degna di distribuire acqua e beni di prima necessità. Abbiamo due bambini piccoli che sono esausti», ci riferisce un altro utente.

Ed è in buona compagnia. «Siamo bloccati per incidente a Taverne da tre ore e ancora non si riesce a viaggiare», segnala una lettrice. «Ci sono bambini che devono andare in bagno oppure mangiare e qua non c'è nessuno che dirige il traffico. Come si può restare bloccati cosi tanto? Ditemi voi come si può continuare cosi».

«In piena canicola, bloccati per ore senz'acqua»
«Tenendo chiaramente conto della gravità dell’incidente e dei tempi che necessitano i soccorsi e i rilievi di polizia, ritengo inaccettabile che in piena canicola non venga organizzata la distribuzione dell’acqua da parte della polizia o della protezione civile», riferisce infine un lettore rimasto a lungo bloccato. «Io sono adulto e riesco a resistere, ma ci sono famiglie con bambini piccoli e anziani da diverse ore chiusi in macchina. C’è gente che ha provato a chiamare il centralino del 117 per chiedere acqua, e dagli operatori hanno avuto risposte scontrose, come "non sono problemi nostri, dovete organizzarvi con l’acqua per il viaggio". È indecente».

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