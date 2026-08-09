Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Ne parla "Arcobaleno", il nuovo singolo del rapper ticinese Soliloquio. L'ispirazione arriva dalla nascita del suo primogenito. Il brano, come lui stesso ha avuto modo di spiegare, è «un racconto del mix intenso di emozioni che ho vissuto durante l’attesa e l’arrivo del mio primo figlio, tra gioia, insicurezza e voglia di conoscerlo sino ad averlo tra le mie braccia». Musicalmente, Soliloquio ha collaborato con Princess per elaborare la base.