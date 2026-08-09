Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
L’uomo era stato visto per l’ultima volta nei pressi della stazione, indossava abiti chiari e portava con sé uno zaino.
VERDASIO - È scomparso il 67enne Jürg Morger. La polizia cantonale ha diramato l’allarme nella notte.
Di Morger non si hanno più notizie dal 3 agosto, quando, verso le 10:35, è stato avvistato per l’ultima volta alla stazione di Verdasio, nel comune di Centovalli.
Connotati: età apparente 65-70 anni, corporatura magra, altezza 173 cm, viso tra ovale e rotondo, capelli grigi/bianchi.
Al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi al ginocchio, una maglietta bianca, una camicia grigia e una giacca nera, oltre a un cappellino nero e scarpe grigie. Aveva con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio.
Si esprime in lingua tedesca (svizzero tedesco). Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare il comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.