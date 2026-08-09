Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

Connotati: età apparente 65-70 anni, corporatura magra, altezza 173 cm, viso tra ovale e rotondo, capelli grigi/bianchi.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi al ginocchio, una maglietta bianca, una camicia grigia e una giacca nera, oltre a un cappellino nero e scarpe grigie. Aveva con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio.