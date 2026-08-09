Ellevel, il benessere da vivere insieme

Accanto alle attività sportive, sarà allestita un’area espositiva con oltre venti tra palestre, professionisti del benessere e realtà locali. La giornata sarà arricchita anche da stand, food truck e da un gadget in omaggio per tutti i partecipanti.

«Volevamo creare un'occasione in cui il benessere fosse qualcosa da vivere insieme, non da guardare - un giorno per muoversi, conoscere realtà del territorio e divertirsi», spiegano le organizzatrici Enrica e Laura.