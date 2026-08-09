Ellevel, il benessere da vivere insieme
Un unico evento per discipline diverse: è in programma il 5 settembre al Palapenz
CHIASSO - Chiasso si prepara ad accogliere una giornata interamente dedicata al fitness e al benessere. Sabato 5 settembre il Palapenz ospiterà dalle 10 alle 19 la prima edizione di Ellevel, un evento che riunisce in un unico spazio discipline sportive, professionisti del settore e appassionati di movimento.
L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio, dai principianti agli sportivi più esperti, offrendo un programma continuo di attività dal vivo. Sul palco centrale si susseguiranno lezioni di Zumba, Pilates, Crossfit, Yoga, Kombat, Dance Fit e Strong, guidate da istruttori del territorio. All’esterno, invece, spazio alle sessioni di Hyrox e Athletic Form.
Accanto alle attività sportive, sarà allestita un’area espositiva con oltre venti tra palestre, professionisti del benessere e realtà locali. La giornata sarà arricchita anche da stand, food truck e da un gadget in omaggio per tutti i partecipanti.
«Volevamo creare un'occasione in cui il benessere fosse qualcosa da vivere insieme, non da guardare - un giorno per muoversi, conoscere realtà del territorio e divertirsi», spiegano le organizzatrici Enrica e Laura.
Ellevel nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale per il Mendrisiotto e la fascia di confine, offrendo in un’unica giornata una panoramica completa dell’offerta sportiva e wellness della regione.