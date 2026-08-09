Una domenica con James Gray
Il regista riceverà il Pardo alla Carriera, prima della proiezione di "Paper Tiger" con Adam Driver e Scarlett Johansson
LOCARNO - Il programma di domenica 9 agosto del Locarno Film Festival offre una giornata particolarmente ricca e articolata, capace di attraversare generi, sezioni e provenienze geografiche diverse, confermando la vocazione internazionale della manifestazione.
La mattinata si apre alle 9 con una serie di proiezioni che spaziano dalla Retrospettiva con "Mission to Moscow" di Michael Curtiz al contemporaneo "Gabin" di Maxence Voiseux, presentato nella Semaine de la Critique. In parallelo, trovano spazio anche i cortometraggi del concorso Pardi di Domani, con titoli come "The Blessing" di Caroline Poggi e Jonathan Vinel, "Street of Resistance" di Jan Ciallella, "Las damas" di Camille Zéhenne e "Mutrion" di Marco Cavazzin. Sempre in mattinata, il BaseCamp al Castello Visconteo ospita l’incontro "What foundations are we building for future authors?".
Tra le proiezioni di metà mattina spiccano "La kora de mon père" di Ayeman Aymar Esse per Open Doors Screenings e "À bras-le-corps" di Marie-Elsa Sgualdo nella sezione Panorama Suisse. Il Concorso Cineasti del Presente propone "Ego Reach We All" di Amartei Armar, mentre il Concorso Internazionale presenta "Violence du corps de l'autre" di Denis Côté. In programma anche "Revolutionaries Never Die" di Mohanad Yaqubi.
Nel primo pomeriggio proseguono le proiezioni con "Los días libres" di Lucila Mariani e "Brave New Love" di Maria Bäck, seguite da ulteriori appuntamenti della retrospettiva, tra cui "High Noon" di Fred Zinnemann. Ampio spazio ai cortometraggi con una nuova selezione dei Pardi di Domani, tra cui "Hershewe Fazanawerd" di Elham Ehsas e "Another Day in the Metal Box" di Gleb Feldman.
Il pomeriggio continua con titoli fuori concorso come "Seize moments de ma vie" di Albert Serra e "Bloody Tennis" di Nikias Chryssos, mentre nel Concorso Cineasti del Presente viene presentato "At Night" di Beatrice Gibson. In Piazza Grande, uno dei momenti più attesi della giornata è la proiezione serale di "Paper Tiger" di James Gray, che per l'occasione riceverà il Pardo alla Carriera presentato da Ascona-Locarno Turismo.
La fascia serale propone una varietà di opere in concorso e non, tra cui "Ketticè" di Giovanni Tortorici, "Atcha Atcha" di Mamadou Dia e "Destroy All Girls" di Erin Vassilopoulos. In programma anche "Nu e locul tau aici" di Florin Șerban, accompagnato da una sessione Q&A.
In chiusura di giornata, oltre alla retrospettiva con "Force of Evil" di Abraham Polonsky, il pubblico potrà assistere a titoli del Concorso Internazionale come "I Rarely Wake Up Dreaming" di Isabelle Stever e "Princesa Burro" di Cristóbal León e Joaquín Cociña, insieme a "La ilusión de un verano sin fin" di Alessandra Sanguinetti.
Completano il programma eventi collaterali e incontri, tra cui il BaseCamp Night "Caos-Calmo" e diverse sessioni di approfondimento con gli autori, confermando una giornata densa di appuntamenti e occasioni di confronto.