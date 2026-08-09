Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»

Per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, l’automobile ha tamponato il camper. In seguito all’urto, il veicolo è uscito di strada, terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i Pompieri di Lugano e Bellinzona, la Croce Verde di Lugano e il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Le sette persone coinvolte sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il conducente dell’automobile ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita, mentre il conducente del camper ha riportato ferite di una certa gravità. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite leggere.