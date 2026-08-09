Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»
Residenti e volontari si uniscono alle ricerche mentre la famiglia spagnola resta in ospedale dopo il grave incidente avvenuto ieri all'altezza di Mezzovico-Vira.
Residenti e volontari si uniscono alle ricerche mentre la famiglia spagnola resta in ospedale dopo il grave incidente avvenuto ieri all'altezza di Mezzovico-Vira.
Sette feriti, di cui uno in gravi condizioni e in pericolo di vita, e pesanti disagi alla circolazione: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, sabato 8 agosto, sull’A2, in direzione nord, all’altezza di Mezzovico-Vira.
Il bilancio dell'incidente
Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 49enne cittadino kosovaro domiciliato nel canton Argovia viaggiava verso nord alla guida di un’automobile con a bordo una 45enne e due minorenni, anch’essi cittadini kosovari residenti nello stesso cantone. Nella stessa direzione procedeva un camper condotto da un 50enne cittadino spagnolo residente in Spagna, con a bordo una 51enne e una minorenne, pure cittadine spagnole residenti in Spagna.
Per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, l’automobile ha tamponato il camper. In seguito all’urto, il veicolo è uscito di strada, terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i Pompieri di Lugano e Bellinzona, la Croce Verde di Lugano e il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Le sette persone coinvolte sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il conducente dell’automobile ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita, mentre il conducente del camper ha riportato ferite di una certa gravità. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite leggere.
All'appello manca Nino
I problemi per la famiglia a bordo del camper non si sono però fermati qui. Mentre i feriti affrontano il ricovero in ospedale, si aggiunge un’ulteriore preoccupazione: il gatto Nino che viaggiava con loro risulta disperso.
L’animale sarebbe stato sbalzato fuori dal camper al momento dell’impatto e, comprensibilmente spaventato, potrebbe essersi allontanato dalla zona dell’incidente. Il timore della famiglia è soprattutto legato al fatto che il gatto non conosce il territorio e potrebbe quindi trovarsi disorientato, nascosto da qualche parte o essersi spostato anche a una certa distanza dal luogo in cui è avvenuto lo schianto.
I residente si mobilitano
In queste ore, mentre la famiglia si trova in ospedale, la ricerca dell’animale ha così mobilitato anche alcune persone della zona. Diversi residenti hanno raccolto l’appello e partecipato alle ricerche fino a tarda notte, nella speranza di riuscire a individuare il gatto e riportarlo al più presto dalla sua famiglia. «Abbiamo cercato per quattro ore intorno al luogo dell'incidente, nessuna traccia», ci spiega un abitante della zona. Ho promesso di fare tutto il possibile per ritrovare il loro animale. Crediamo che l'animale sia ancora vivo e sia scappato da qualche parte per i prati di Camignolo».
Chiunque abbia visto un gatto aggirarsi nei dintorni del luogo dell’incidente, nelle aree circostanti o lungo le strade della zona, è invitato a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi possibile avvistamento.
Chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento può contattare il numero 079 331 14 53.