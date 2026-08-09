Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

«Non credo ci sia bisogno di spiegare come ci siamo sentiti quando siamo rientrati dalle vacanze e abbiamo trovato questa situazione», racconta Amandine. Da allora la famiglia è alla disperata ricerca di un alloggio, ma, a suo dire, continua ad essere rimbalzata tra uffici e competenze. «Quando abbiamo contattato l'assicurazione, ci ha rimandati al Comune; il Comune, a sua volta, ci ha rimandati all'assicurazione e all'amministrazione dello stabile.»

«Il Comune non è un'agenzia immobiliare»

Tre dei quattro figli torneranno a scuola tra una decina di giorni. La famiglia rientrerà ad Aigle sabato e, al momento, dispone di un alloggio soltanto fino a martedì.