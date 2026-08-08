Una folla di 800mila persone alla Street Parade

Il percorso del corteo, lungo circa due chilometri, si è snodato dall'Utoquai al Mythenquai, abbracciando il cuore della città. Quest'anno hanno sfilato 30 Love Mobiles, ognuna delle quali rappresentava un diverso collettivo musicale e diffondeva sonorità che vanno dalla techno più dura alla house, passando per la drum and bass. Come da tradizione, il corteo si è mosso a passo d'uomo, sommerso da un'ondata di confetti, bolle di sapone e spruzzi d'acqua.