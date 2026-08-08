Una folla di 800mila persone alla Street Parade
Oggi, con temperature che hanno superato i 30 gradi, si è svolta la 33esima edizione del mega party techno.
Oggi, con temperature che hanno superato i 30 gradi, si è svolta la 33esima edizione del mega party techno.
ZURIGO - Centinaia di migliaia di persone si sono date appuntamento oggi a Zurigo per la 33esima edizione della Street Parade. Con una meteo perfettamente estiva - cielo azzurro e temperature ben oltre i trenta gradi - il corteo dei carri musicali (le celebri Love Mobiles) ha preso il via puntualmente alle 14.00, trasformando le rive del lago in un unico, immenso dancefloor a cielo aperto.
Il percorso del corteo, lungo circa due chilometri, si è snodato dall'Utoquai al Mythenquai, abbracciando il cuore della città. Quest'anno hanno sfilato 30 Love Mobiles, ognuna delle quali rappresentava un diverso collettivo musicale e diffondeva sonorità che vanno dalla techno più dura alla house, passando per la drum and bass. Come da tradizione, il corteo si è mosso a passo d'uomo, sommerso da un'ondata di confetti, bolle di sapone e spruzzi d'acqua.
Proprio l'acqua è la protagonista silenziosa di questa edizione. Per far fronte al caldo torrido che ha già portato i termometri a toccare i 33 gradi gli organizzatori hanno installato due enormi docce lungo il tragitto, vere e proprie oasi rinfrescanti per i raver.
Decine di migliaia di persone si alternano sotto i getti d'acqua, mentre i volontari distribuiscono gratuitamente bicchieri d'acqua per prevenire colpi di calore. La polizia cantonale, schierata con un imponente dispositivo di sicurezza, raccomanda ai partecipanti di bere a sufficienza e di proteggersi dal sole con cappellini e creme solari.
A seguito dell'attentato perpetrato durante il Christopher Street Day a Berlino il 25 luglio, le forze dell'ordine hanno voluto evidenziare molto chiaramente la propria presenza, a volte con la divisa completa con elmetto, giubbotto antiproiettile e mitragliatrice.
«Ovviamente pensiamo a Berlino», ha affermato a Keystone-ATS una partecipante vedendo le imponenti barriere, affiancate su entrambi i lati da poliziotti pesantemente armati, installate sulla Bahnhofstrasse. «Ma qui a Zurigo non ho paura!», ha aggiunto.
Per impedire ai veicoli non autorizzati di accedere all'area della festa, sono stati disposti blocchi di cemento e altre barriere fisiche. L'atmosfera è in ogni caso quella delle grandi occasioni: gente arrivata da tutta Europa, bandiere, costumi psichedelici e sorrisi.
La Street Parade, nata nel 1992 come manifestazione contro la chiusura dei locali notturni, è oggi uno dei più grandi raduni techno del mondo: le autorità prevedono un'affluenza di oltre 800'000 persone entro sera, quando il corteo si concluderà e la festa continuerà nei club e sui lungolago fino a notte fonda.