Materie umanistiche in crisi, in calo la percentuale di studenti

Allo stesso tempo, però, la loro quota sul totale della popolazione studentesca è in calo. Nelle dodici università svizzere, negli ultimi vent’anni, si è passati dal 40% a meno del 30%. Il calo è ancora più marcato se si considerano le scienze umane in senso stretto, come storia, filosofia e studi linguistici e culturali, escludendo economia, diritto e psicologia. Quest’ultima, con numeri elevati, contribuisce a sostenere le statistiche ma si è progressivamente allontanata dalle discipline classiche.

Le differenze tra settori sono evidenti. La teologia mantiene da decenni circa 1’200 studenti, mentre le scienze storiche e culturali hanno perso quasi un terzo degli iscritti: da quasi 8’000 nel 2005 agli attuali 5’300. La flessione riguarda in particolare storia, lingue e letteratura.