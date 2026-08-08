Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale
La 77enne Patrizia Reggiani si sarebbe sentita male a causa dell'esposizione al caldo e al sole. Non sarebbe in pericolo di vita ma resta in terapia intensiva.
RIMINI - Patrizia Reggiani, nota alle cronache come “Lady Gucci”, è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Infermi di Rimini dopo un malore accusato durante una vacanza sulla Riviera romagnola. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso, mentre si trovava in un hotel a Riccione.
Secondo le informazioni disponibili, la 77enne si sarebbe sentita male dopo una prolungata esposizione al caldo e al sole nelle ore centrali della giornata. A dare l’allarme è stata l’assistente personale che la accompagnava. Il personale dell’albergo è intervenuto immediatamente, richiedendo l’arrivo dei sanitari.
Dopo le prime cure sul posto, Reggiani è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Rimini, dove si trova tuttora ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero considerate critiche, ma la prognosi resta riservata in attesa degli accertamenti clinici.
Ex moglie di Maurizio Gucci, Reggiani è stata condannata in via definitiva come mandante dell’omicidio dell’imprenditore, avvenuto a Milano nel 1995. Arrestata nel 1997 grazie alle indagini della Criminalpol, ha scontato 17 anni di carcere prima di essere scarcerata nel 2016 per buona condotta.
Figura da sempre al centro dell’attenzione mediatica, la sua vicenda è stata raccontata in numerosi documentari e nel film “House of Gucci” di Ridley Scott, in cui è stata interpretata da Lady Gaga. A fine 2026 è prevista anche l’uscita della serie “Gucci - Fine dei giochi”, diretta da Gabriele Muccino.