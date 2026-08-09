Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca
Un'auto è uscita di strada e si è rovesciata in un prato sottostante. Una ragazza è rimasta intrappolata nell’abitacolo ed è stata liberata dai pompieri.
Un'auto è uscita di strada e si è rovesciata in un prato sottostante. Una ragazza è rimasta intrappolata nell’abitacolo ed è stata liberata dai pompieri.
GERRA VERZASCA - Incidente della circolazione ieri sera, sabato 8 agosto, attorno alle 21.30, a Gerra Verzasca. Stando alle informazioni raccolte da RescueMedia, un'auto immatricolata in Ticino è uscita di strada, terminando la propria corsa in un prato sottostante dopo essersi rovesciata.
A bordo del veicolo si trovavano due persone. Una ragazza è rimasta intrappolata all'interno dell'automobile e si è reso necessario l'intervento dei pompieri per liberarla. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del SALVA, che hanno prestato le prime cure ai due occupanti.
Entrambi avrebbero riportato ferite leggere e, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.
Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia, impegnata negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato la vettura a uscire di strada e a rovesciarsi nel prato sottostante.