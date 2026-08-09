Lugano costruisce, «ma il depuratore reggerà?»

L’attenzione si concentra sul depuratore di Bioggio, che serve non solo Lugano ma anche numerosi Comuni dell’agglomerato. Da qui la richiesta di verificare se l’attuale capacità dell’impianto e della rete di canalizzazione sia sufficiente a sostenere sia il carico attuale sia quello previsto nei prossimi anni, anche in termini di abitanti equivalenti, e se siano già pianificati interventi di potenziamento, con relative tempistiche e costi.

L’interrogazione affronta anche il tema della pianificazione: in che modo, si chiede, viene valutata la capacità delle infrastrutture esistenti quando si autorizzano nuovi insediamenti? E soprattutto, esiste una visione complessiva dei bisogni nei prossimi 10, 20 e 30 anni?