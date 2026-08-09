Ad Ambrì si vola sempre più in alto
Il raduno Fly & Grill Ambrì 2026 attira piloti e visitatori, celebrando la passione per l’aviazione con una vasta esposizione di velivoli storici e moderni.
AMBRÌ - Con oltre 120 velivoli, l’evento “Fly & Grill Ambrì 2026” si riconferma il raduno di aerei più grande della Svizzera. La manifestazione di sabato 8 agosto è stata una chiara dimostrazione di come il settore dell’aviazione continui a esercitare una forte attrattiva, riuscendo a riunire centinaia di piloti e offrendo al pubblico la possibilità di osservare da vicino, liberamente e gratuitamente, numerosi velivoli.
Protagonista indiscusso è stato un velivolo storico degli anni ’40, il Douglas DC3, primo aereo impiegato dalla Swissair. Numerosi i piloti presenti, provenienti anche da oltre confine, in particolare dal Belgio.
Con circa 1000 visitatori, l’evento si è rivelato un vero successo, favorito anche dalla bella giornata soleggiata. Il programma proponeva un intenso via vai di velivoli, la possibilità di effettuare voli panoramici in elicottero e di ammirare da vicino sia aerei storici sia modelli contemporanei esposti in mostra statica. Presenti anche diversi espositori, tra cui enti di pronto intervento, rappresentanti dell’esercito e operatori del settore aeronautico, oltre a produttori locali con specialità agricole. Per i più piccoli, l’area dedicata offriva momenti di svago con castelli gonfiabili.
L’Associazione Fly & Grill, organizzatrice della manifestazione, auspica che iniziative di questo tipo possano appassionare le nuove generazioni, avvicinandole al settore aeronautico e trasmettendo entusiasmo per questo affascinante mondo.