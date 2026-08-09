Ad Ambrì si vola sempre più in alto

Con circa 1000 visitatori, l’evento si è rivelato un vero successo, favorito anche dalla bella giornata soleggiata. Il programma proponeva un intenso via vai di velivoli, la possibilità di effettuare voli panoramici in elicottero e di ammirare da vicino sia aerei storici sia modelli contemporanei esposti in mostra statica. Presenti anche diversi espositori, tra cui enti di pronto intervento, rappresentanti dell’esercito e operatori del settore aeronautico, oltre a produttori locali con specialità agricole. Per i più piccoli, l’area dedicata offriva momenti di svago con castelli gonfiabili.

L’Associazione Fly & Grill, organizzatrice della manifestazione, auspica che iniziative di questo tipo possano appassionare le nuove generazioni, avvicinandole al settore aeronautico e trasmettendo entusiasmo per questo affascinante mondo.