Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin

LONDRA - Fernando Alonso non ha ancora intenzione di appendere il casco al chiodo. Il due volte campione del mondo non esclude infatti di prolungare la sua avventura in Formula 1 oltre il 2026, ma per restare all’Aston Martin avrebbe già fissato condizioni tutt’altro che leggere. Secondo diverse indiscrezioni, lo spagnolo sarebbe disposto a trattare un rinnovo fino al 2028.