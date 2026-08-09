Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin
Il 45enne spagnolo valuta un rinnovo fino al 2028: sul tavolo 40 milioni di dollari all’anno e soprattutto una garanzia, quella di avere finalmente una monoposto da vertice.
Il 45enne spagnolo valuta un rinnovo fino al 2028: sul tavolo 40 milioni di dollari all’anno e soprattutto una garanzia, quella di avere finalmente una monoposto da vertice.
LONDRA - Fernando Alonso non ha ancora intenzione di appendere il casco al chiodo. Il due volte campione del mondo non esclude infatti di prolungare la sua avventura in Formula 1 oltre il 2026, ma per restare all’Aston Martin avrebbe già fissato condizioni tutt’altro che leggere. Secondo diverse indiscrezioni, lo spagnolo sarebbe disposto a trattare un rinnovo fino al 2028.
Stando alle informazioni dell’esperto economico della F1 Marc Limacher, riprese dalla radio spagnola Cadena Cope, il 45enne di Oviedo chiederebbe un ingaggio da 40 milioni di dollari a stagione, circa 32 milioni di franchi svizzeri. Un accordo biennale arriverebbe così a un valore complessivo di 80 milioni di dollari.
Una richiesta che riporterebbe Alonso ai vertici della classifica degli stipendi del paddock, al fianco di Charles Leclerc e alle spalle dei soli Max Verstappen e Lewis Hamilton, accreditati rispettivamente di 70 e 60 milioni di dollari annui. Attualmente, Alonso percepirebbe circa 30 milioni di dollari a stagione dall’Aston Martin, dopo averne guadagnati circa 20 nel suo primo anno.
Ma il denaro, a quanto pare, sarebbe soltanto una parte della partita. La vera condizione posta dallo spagnolo riguarderebbe il progetto tecnico: per continuare a correre, Alonso vorrebbe garanzie concrete su una monoposto capace di lottare stabilmente nelle posizioni che contano.
Un’esigenza tutt’altro che secondaria, considerando che dal 2027 il calendario dovrebbe arrivare a 24 Gran Premi. Alonso, insomma, non sarebbe disposto ad affrontare un’altra stagione da comprimario: per firmare il rinnovo, vorrebbe avere la certezza di poter contare su una vettura competitiva per l’intero campionato.
Arrivato all’Aston Martin nel 2023, il recordman di presenze in Formula 1 guarda dunque al futuro. Ma a una condizione: per continuare, il progetto dovrà essere all’altezza delle sue ambizioni.