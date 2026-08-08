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Il Servette batte un colpo

Prima vittoria in campionato per i granata, riusciti a ribaltare il Grasshopper
Il Servette batte un colpo
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+4
Il Servette batte un colpo
Prima vittoria in campionato per i granata, riusciti a ribaltare il Grasshopper
Le Cavallette hanno retto finché sono rimaste in parità numerica.
Super League08.08.2026
Servette
2 - 1
Grasshopper
CALCIO: Risultati e classifiche

GINEVRA - Primi tre punti del campionato per il Servette che, lasciatosi alle spalle le sconfitte con Basilea e Zurigo, ha alzato la testa piegando 2-1 il Grasshopper.

I granata hanno vinto ma per nulla convinto. Sono andati sotto, puniti da Abrashi (12’) e hanno trovato il pari poco prima della mezz’ora con Mraz. In seguito, nella parte finale del primo tempo e in quella iniziale del secondo, non sono tuttavia riusciti a prendere in mano le redini dell’incontro. Le Cavallette hanno infatti difeso senza problemi il pari fino al 59’, quando Imourane ha rimediato il secondo giallo della sua serata.

A quel punto, in superiorità numerica, i padroni di casa si sono però svegliati e, accelerando, hanno trovato con Lambourde la rete che ha permesso loro di ribaltare il risultato.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Young Boys372101248
2Lugano26200624
3S.Gallo26200532
4FC Lausanne-Sport35120431
5Sion23101541
6Zurigo23101330
7Basilea23101110
8Servette3310234-1
9Thun2310137-4
10Grasshopper3101237-4
11Vaduz2000235-2
12Lucerna2000216-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 09.08.2026 07:10
campionatogcgrasshopperservettesuper league
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