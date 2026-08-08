Il Servette batte un colpo
Prima vittoria in campionato per i granata, riusciti a ribaltare il Grasshopper
Le Cavallette hanno retto finché sono rimaste in parità numerica.
Prima vittoria in campionato per i granata, riusciti a ribaltare il Grasshopper
Le Cavallette hanno retto finché sono rimaste in parità numerica.
|1
|Edvinas Gertmonas
|23
|Quentin Maceiras 89'
|4
|Steve Rouiller
|15
|Marco Burch
|18
|Bradley Mazikou 46'
|9
|Miroslav Stevanovic
|6
|Pedro Naressi
|8
|Timothe Cognat
|77
|Tiemoko Ouattara 82'
|90
|Samuel Mraz 88'
|97
|Florian Aye 72'
|14
|Lilian Njoh 46'
|22
|Mathis Lambourde 72'
|34
|Teo Allix
|78
|Leo Besson
|35
|Alonzo Vincent
|17
|Houboulang Mendes 89'
|81
|Julian von Moos 82'
|28
|David Douline 88'
|11
|Lamine Fomba
|Justin Pete Hammel
|71
|Simone Stroscio
|28
|Abdoulaye Diaby
|15
|87' Luka Mikulic
|4
|87' Nico Rissi
|57
|55' Amir Abrashi
|6
|Tim Meyer
|8
|Hassane Imourane
|5
|63' Samuele Bengondo
|60
|63' Nikolas Muci
|9
|Samuel Krasniqi
|17
|87' Denis Sahin
|56
|63' Samuel Marques
|23
|Dorian Paloschi
|73
|63' Alieu Conateh
|14
|Marvin Hubel
|1
|Pantaleo Creti
|22
|87' Loris Giandomenico
|51
|Yannick Bettkober
|58
|55' Oscar Clemente
|10
GINEVRA - Primi tre punti del campionato per il Servette che, lasciatosi alle spalle le sconfitte con Basilea e Zurigo, ha alzato la testa piegando 2-1 il Grasshopper.
I granata hanno vinto ma per nulla convinto. Sono andati sotto, puniti da Abrashi (12’) e hanno trovato il pari poco prima della mezz’ora con Mraz. In seguito, nella parte finale del primo tempo e in quella iniziale del secondo, non sono tuttavia riusciti a prendere in mano le redini dell’incontro. Le Cavallette hanno infatti difeso senza problemi il pari fino al 59’, quando Imourane ha rimediato il secondo giallo della sua serata.
A quel punto, in superiorità numerica, i padroni di casa si sono però svegliati e, accelerando, hanno trovato con Lambourde la rete che ha permesso loro di ribaltare il risultato.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|3
|7
|2
|1
|0
|12
|4
|8
|2
|Lugano
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|3
|S.Gallo
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|3
|2
|4
|FC Lausanne-Sport
|3
|5
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|Sion
|2
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|Zurigo
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|Basilea
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|8
|Servette
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|9
|Thun
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|7
|-4
|10
|Grasshopper
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|11
|Vaduz
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|12
|Lucerna
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|6
|-5