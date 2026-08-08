Il Servette batte un colpo

I granata hanno vinto ma per nulla convinto. Sono andati sotto, puniti da Abrashi (12’) e hanno trovato il pari poco prima della mezz’ora con Mraz. In seguito, nella parte finale del primo tempo e in quella iniziale del secondo, non sono tuttavia riusciti a prendere in mano le redini dell’incontro. Le Cavallette hanno infatti difeso senza problemi il pari fino al 59’, quando Imourane ha rimediato il secondo giallo della sua serata.

A quel punto, in superiorità numerica, i padroni di casa si sono però svegliati e, accelerando, hanno trovato con Lambourde la rete che ha permesso loro di ribaltare il risultato.