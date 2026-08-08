Rallenta l’YB, il Lugano si lecca i baffi
Avanti di due reti, i gialloneri si sono fatti riacciuffare dal Losanna
Decisiva una rete di Butler-Oyedeji.
Avanti di due reti, i gialloneri si sono fatti riacciuffare dal Losanna
Decisiva una rete di Butler-Oyedeji.
|8
|Jamie Roche
|10
|Olivier Custodio 68'
|2
|Brandon Soppy
|6
|Theo Bergvall 52'
|14
|Kevin Mouanga
|18
|Morgan Poaty
|78
|Omar Janneh
|91
|Florent Mollet
|90
|Melvin Feycal Mastil
|80
|Sekou Kone 83'
|71
|Karim Sow
|51
|Ibrahim Bah Mendes 52'
|11
|Nathan Butler-Oyedeji 68'
|49
|Ilija Despotovic 83'
|17
|Seydou Traore
|3
|Tyler Fredricson
|5
|Dircssi Ngonzo
|1
|Thomas Castella
|Edimilson Fernandes
|6
|Cedric Zesiger
|15
|86' Joel Monteiro
|11
|Gregory Wuethrich
|5
|Marvin Keller
|1
|Jaouen Hadjam
|3
|68' Lewin Blum
|27
|68' Alvyn Sanches
|10
|85' Armin Gigovic
|8
|Samuel Essende
|99
|37' Kastriot Imeri
|29
|Joel Mall
|18
|37' Christian Fassnacht
|16
|68' Isaac Schmidt
|22
|85' Sandro Lauper
|30
|Felix Emmanuel Tsimba
|25
|86' Loris Benito
|23
|Edin Etoski
|34
|Stefan Bukinac
|33
|68' Dominik Pech
|13
LOSANNA - La Super League ha una squadra in meno a punteggio pieno. Perfetto nelle prime due giornate, lo Young Boys ha infatti conosciuto il primo rallentamento del suo campionato nel terzo turno, nel quale non è andato oltre il 2-2 a Losanna.
Bravi a controllare le (rare) sortite offensive dei padroni di casa nel primo tempo, i gialloneri sono passati in vantaggio a inizio ripresa con Zesiger. Traditi da Edimilson Fernandes al 58’ (rosso diretto), hanno comunque saputo allungare con Pech (75’). A quel punto non sono però riusciti a gestire la sfuriata dei biancoblù che, con Mollet prima (77’) e Butler-Oyedeji nel finale (89’), hanno trovato il meritato pari.
Nonostante i due punti persi i bernesi sono saliti in solitaria in vetta alla classifica. Domani, domenica, potrebbero però vedersi superare da Lugano e San Gallo.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|3
|7
|2
|1
|0
|12
|4
|8
|2
|Lugano
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|3
|S.Gallo
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|3
|2
|4
|FC Lausanne-Sport
|3
|5
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|Sion
|2
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|Zurigo
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|Basilea
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|8
|Servette
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|9
|Thun
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|7
|-4
|10
|Grasshopper
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|11
|Vaduz
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|12
|Lucerna
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|6
|-5