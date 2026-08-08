Rallenta l’YB, il Lugano si lecca i baffi

Bravi a controllare le (rare) sortite offensive dei padroni di casa nel primo tempo, i gialloneri sono passati in vantaggio a inizio ripresa con Zesiger. Traditi da Edimilson Fernandes al 58’ (rosso diretto), hanno comunque saputo allungare con Pech (75’). A quel punto non sono però riusciti a gestire la sfuriata dei biancoblù che, con Mollet prima (77’) e Butler-Oyedeji nel finale (89’), hanno trovato il meritato pari.

Nonostante i due punti persi i bernesi sono saliti in solitaria in vetta alla classifica. Domani, domenica, potrebbero però vedersi superare da Lugano e San Gallo.